В Кремле недовольны европейским «мирным планом»

В Москве считают «неконструктивным» опубликованное в СМИ предложение европейцев по мирному урегулированию в Украине. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

«Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которых было достигнуто (лидерами РФ и США в ходе саммита) на Аляске, и поэтому многие — я бы сказал не все, но многие — пункты этого плана, они нам кажутся вполне приемлемыми. А по другим предложениям, там много, 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого подробного обсуждения, рассмотрения между сторонами», — сказал Ушаков российским пропагандистам.

Он добавил, что с Россией этот вопрос еще не обсуждался.

«Что касается тех планов, которые гуляют, мы с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда является абсолютно неконструктивным, нам не подходит. Но господин Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону, но он также сказал: есть 28 пунктов, есть 26 пунктов, много всего. Плюс очень много разных домыслов, непонятно кому верить. Но мы верим в то, что видели, в то, что нам передали соответствующими каналами», — отметил Ушаков.

При этом он предположил, что план США по украинскому урегулированию будет переработан и модифицирован со стороны России, Украины и европейских стран.

Также Ушаков считает, что США выйдут на представителей России с предложением в очном порядке начать обсуждение своего плана по Украине. Определённые сигналы по этому поводу есть, но конкретных договорённостей пока не достигнуто, уточнил он.

