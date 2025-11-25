Си Цзиньпин заявил Трампу о надежде на справедливую сделку по миру в Украине

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Одной из тем стала война России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин сказал Трампу, что с момента их встречи Южной Корее отношения между США и Китаем поддерживают стабильную и позитивную динамику. Он призвал американского лидера «поддерживать импульс, продолжать двигаться в правильном направлении на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды, увеличивать список сотрудничества и сокращать список проблем, чтобы добиться еще большего прогресса».

Отдельно они обсуждали тайваньский вопрос. Си Цзиньпин предупредил, что «возвращение Тайваня Китаю является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка».

Также Трамп и Си Цзиньпин подняли вопрос войны России против Украины.

«Си подчеркнул поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру, и выразил надежду, что различные стороны смогут сократить разногласия, как можно скорее достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения и урегулировать кризис на его основе», — отметили в МИД Китая.

Напомним, Китай уверяет, что желает достичь мира в Украине.