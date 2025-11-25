Мирный план Трампа для Украины существенно сократили, — FT

Мирный план США для завершения войны России против Украины значительно сократили в результате переговоров в Женеве. Об этом сообщает Financial Times.

Неназванные источники рассказали изданию, что теперь мирный план США состоит из 19 пунктов, а не из 28, как это было ранее.

Таким образом, мирный план был урезан почти на треть.

Собеседники FT не уточняли, какие именно пункты были изъяты из мирного плана. При этом перед переговорами украинских и американских чиновников в Женеве европейские лидеры выразили обеспокоенность некоторыми частями плана, включая требования, касающиеся санкций против Москвы и замороженных российских активов. Они подчеркивали, что такие вопросы находятся в компетенции ЕС.

Напомним, подготовлен обновленный вариант мирного плана.