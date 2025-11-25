«Укрэнерго» сократило объем отключений во вторник, 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, круглосуточные отключения электроэнергии будут во всех регионах Украины, но их объем сократят. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Время и объем применения ограничений планируются такими: графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Кроме того, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В «Укрэнерго» отметили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. При этом время и объем применения ограничений могут измениться.

