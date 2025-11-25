Стубб прокомментировал переговоры Украины и США в Женеве

Президент Финляндии Александр Стубб созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политик прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры между нашей страной и США.

В социальной сети Х он написал: «Я приветствую прогресс, достигнутый во время вчерашних встреч между США и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые необходимо решить».

Подчеркивается: «Любое решение, относящееся к компетенции ЕС или НАТО, будет обсуждено и принято членами ЕС и НАТО в отдельном порядке».

Ранее Стубб высказался по поводу прямых переговоров с Россией.