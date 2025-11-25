В одной из школ Львова произошла стрельба

Неприятный инцидент произошел на территории одной из школ Львова. О нем поведал директор департамента образования и культуры местного городского совета Андрей Закалюк.

Чиновник рассказал: «Родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета. После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела. У мужчины ранения в живот и ногу. На месте вызвали «скорую», уже работают правоохранители. Никто из школьников и учителей не пострадал».

Добавляется также, что дети мужчин – одноклассники, учатся в начальной школе и имели конфликт в классе.

Указывается, что сегодня прошла встреча у директора с участием родителей детей и социального работника, где пытались решить проблемный вопрос. Но, увы, родители не пришли к согласию и продолжили разговор наедине уже во дворе.

В то же время, полиция отмечает, что в конфликт сразу вмешался инспектор СОБ, который отобрал оружие и вызвал «скорую». Оба мужчины обратились за медицинской помощью, а одного из них госпитализировали.

Резюмируется, что следователи уже начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Винницкой области ребенок подстрелил одноклассника.