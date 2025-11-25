ХАМАС угрожает сорвать перемирие в секторе Газа

ХАМАС пригрозил сорвать перемирие после того, как Израильская армия заявила о попытках боевиков прорвать «желтую линию» в Газе. По данным источников, представители группировки предупредили специального посланника США Стива Виткоффа, что перемирие может быть завершено, подчеркнув, что оно должно быть взаимным. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Позже ХАМАС опроверг эти сообщения. Представители группировки заявили, что не говорили Виткоффу о завершении перемирия. Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук также заявил изданию Al Jazeera Mubasher, что группировка не объявляла о выходе из договоренностей.

Американский источник сообщил изданию Walla, что ХАМАС до сих пор не отказался от перемирия, но дал понять, что не примет дальнейших израильских атак. По словам другого собеседника, США знают о ударах Израиля и понимают его необходимость защищать своих военных в Газе.

Вскоре канал Al Hadath сообщил, что лидер ХАМАС Халил аль-Хайя прибыл с делегацией в Каир для консультаций. По оценке аналитика Хани аль-Дали, делегация стремится координировать позицию с арабскими странами, однако не уточнил, будет ли речь идти о возможном завершении перемирия.

Ранее Al Arabiya сообщила, что в результате израильского удара был убит Абу Абдалла аль-Худайди, командир оперативного штаба «Иззаддин аль-Кассам». ЦАХАЛ пока не подтвердил эту информацию, но Офис премьер-министра Израиля заявил о ликвидации пяти высокопоставленных боевиков ХАМАС.

Там заявили, что ХАМАС вновь нарушил перемирие, когда боевик проник на подконтрольную Израилю территорию и атаковал солдат. И подчеркнули, что Израиль соблюдает условия соглашения, тогда как ХАМАС в течение перемирия неоднократно пытался пересечь линии и продолжал нападать на израильские войска.

В заявлении также призвали посредников требовать от ХАМАС выполнения условий перемирия, в частности возвращения заложников, трое из которых до сих пор находятся в Газе, а также разоружения группировки и демилитаризации сектора.

ЦАХАЛ сообщил, что в субботу днем вооруженный боевик пересек «желтую линию» и открыл огонь по израильским военным на дороге, предназначенной для доставки гуманитарной помощи на юг Газы. Армия в ответ застрелила нападавшего.

После инцидента Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе. В ЦАХАЛ подчеркнули, что войска Южного командования продолжают действовать в соответствии с условиями перемирия и устранят немедленные угрозы.

Напомним, Трамп «разрешил» Израилю удары по сектору Газа.