Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Эрдоган анонсировал звонок Путину. Обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Эрдоган анонсировал звонок Путину. Обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Александр Панько
24.11.25 13:47
146
Эрдоган анонсировал звонок Путину. Обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что завтра у него будет разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны обсудят пути к миру в Украине и возможное возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает АА и пост Эрдогана в соцсети Х.

Во время выступления на G20 турецкий лидер отметил, что на этой неделе его гостем был президент Украины Владимир Зеленский.

«В ходе наших двухсторонних встреч мы подробно обсудили российско-украинскую войну и настояли на том, что мы можем сделать и как достичь мира», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что уже завтра, 24 ноября, у него состоится телефонный разговор с Путиным. В ходе переговоров лидеры обсудят пути к миру в Украине, включая возобновление зернового коридора.

«Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я вновь обращусь к господину Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что Анкара объявила полную мобилизацию усилий, и надеется добиться успеха в вопросе мира в Украине.

Напомним, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию.

Тэги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.11.25 16:51

Кремль создает информационные условия для отклонения мирного плана США, — ISW

24.11.25 16:06

В Малайзии запретят детям пользоваться социальными сетями

24.11.25 15:40

Швеция сделала важное заявление по поводу украинских территорий

24.11.25 15:28

Армия оккупантов совершила более 178 тысяч военных преступлений в Украине

24.11.25 15:11

В Киеве мужчина учинил дебош в алкогольном отделе магазина

24.11.25 14:39

Стубб прокомментировал переговоры Украины и США в Женеве

24.11.25 14:33

ХАМАС угрожает сорвать перемирие в секторе Газа

24.11.25 14:32

Трамп сделал интересное заявление по поводу мира в Украине

24.11.25 13:26

В одной из школ Львова произошла стрельба

24.11.25 15:28

Армия оккупантов совершила более 178 тысяч военных преступлений в Украине

24.11.25 12:16

Чиновники обсуждают визит Зеленского в США, — СМИ

24.11.25 11:52

Подготовлен обновленный вариант мирного плана

24.11.25 10:44

Мирный план: опубликовано совместное заявление Украина-США

24.11.25 10:13

США анонсировали обновленный мирный план после переговоров в Женеве

24.11.25 09:45

В «Укрэнерго» показали графики отключений на 24 ноября

21.11.25 11:54

«Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

21.11.25 11:04

СМИ опубликовали текст «мирного плана» США

21.11.25 10:47

Украина готова работать над мирным планом США

21.11.25 10:39

В Тернополе увеличилось число погибших от ракетного удара

19.11.25 15:17

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине

19.11.25 16:05

Ученые заявили, что из-за людей смещается ось Земли

18.11.25 17:30

Японцы поведали о небывалой пользе экзотической специи

18.11.25 16:02

Американцы рассказали, как снизить частоту мигреней

19.11.25 16:02

Американцы рассказали, как быстро снизить кровяное давление без лекарств

19.11.25 16:12

Жуткое ДТП в Киевской области привело к гибели двух людей

19.11.25 15:28

В Верховной Раде потребовали создать коалицию национальной стойкости

20.11.25 17:19

Американцы рассказали о курении кое-что жуткое

20.11.25 18:15

Назван неочевидный вред сладкой газировки

18.11.25 17:17

В мире фиксируется глобальная проблема с работой сайтов и сервисов – названа причина

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди