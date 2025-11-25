Эрдоган анонсировал звонок Путину. Обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что завтра у него будет разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны обсудят пути к миру в Украине и возможное возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает АА и пост Эрдогана в соцсети Х.

Во время выступления на G20 турецкий лидер отметил, что на этой неделе его гостем был президент Украины Владимир Зеленский.

«В ходе наших двухсторонних встреч мы подробно обсудили российско-украинскую войну и настояли на том, что мы можем сделать и как достичь мира», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что уже завтра, 24 ноября, у него состоится телефонный разговор с Путиным. В ходе переговоров лидеры обсудят пути к миру в Украине, включая возобновление зернового коридора.

«Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я вновь обращусь к господину Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что Анкара объявила полную мобилизацию усилий, и надеется добиться успеха в вопросе мира в Украине.

Напомним, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию.