В «Укрэнерго» показали графики отключений на 24 ноября

В Украине 24 ноября продолжится действие графиков отключений для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех регионах, в объеме от 0,5 до 3 очередей одновременно. Об этом сообщает «Укрэнерго».

В компании сообщили, что причина введения отключений во всех регионах — это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против украинской энергетики. Выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В «Укрэнерго» отмечают, что графики могут меняться в течение суток.

«Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений. Соответствующие распоряжения правительство передало энергетикам и руководителям ОВА.