Новости > Киев доволен переговорами в Женеве, — Умеров

Киев доволен переговорами в Женеве, — Умеров

Александр Панько
24.11.25 09:33
56
Киев доволен переговорами в Женеве, — Умеров

Нынешняя редакция мирного плана отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в воскресенье, 23 ноября.

Он заявил, что Киев доволен переговорами в Женеве.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал Умеров.

Секретарь СНБО также выразил благодарность США за «конструктивное взаимодействие» и «внимательное отношение» к замечаниям Украины по существующему мирному плану.

«Ожидаем дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня», — резюмировал он.

Ранее украинский президент заявил, что США могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины.

