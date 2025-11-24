Трамп обвинил Украину в неблагодарности

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за полномасштабную войну России против Украины. Кроме того, глава Белого дома обвинил руководство Украины в неудачах за «усилия США. Об этом он написал на Truth Social.

Так, по убеждению Трампа, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло «при условии сильного и надлежащего лидерства США и Украины».

«Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены — единственное, что умеют делать радикальные левые демократы — войны между Украиной и Россией не было бы, как её не было, даже упоминания о ней, во время моего первого срока на посту. Путин никогда бы не напал!», — подчеркнул он.

По словам главы Белого дома, война «является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли».

«Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России», — акцентировал Трамп.

В свою очередь, добавил он, США продолжают продавать НАТО «в огромных количествах» оружие, которое затем направляется в Украину.

Напомним, Трамп в который раз пообещал остановить войну в Украине.