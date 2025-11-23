Хорус – надежная защита сада от грибковых болезней

Даже при отсутствии в саду вредителей и сорняков культурные растения могут страдать от целого ряда инфекций. Заражение грибками – наиболее распространенная проблема.

Патогены имеют сотни и тысячи микроспор, которые проникают во все органы растений, в том числе портят созревающие плоды. В результате урожай получается скудным и некачественным. Поэтому, если вы решили обзавестись саженцами персика или малины для своего сада, подумайте о соответствующей защите растений от грибков – в этом поможет фунгицид Хорус.

Данный препарат повышает урожайность плодово-ягодных культур, защищает растения от грибков и оказывает лечебное действие, останавливая рост мицелия.

Особенности препарата

Хорус – это системный фунгицид от грибковых заболеваний, который работает на основе активного вещества ципродинила. Действующее вещество ингибирует развитие мицелия, нарушая метаболические процессы в организме грибка.

Для каких культур применяют Хорус

Следуя инструкции по применению Хорус, вы получите максимум эффекта, не тратя лишних усилий на обработку сада. Препарат расходуется необычайно экономно: на одну сотку нужно всего 3–4 г фунгицида и 5–10 л воды – в зависимости от культуры.

Важно!

Фунгицид наиболее быстро работает на ранних стадиях развития патогенов, а также при обработке молодых листьев.

Хорус отлично борется с монилиальным ожогом, гнилью, коккомикозом и другими инфекциями на абрикосе, персике, черешне, вишне и сливе. Также подходит для яблонь и груш, лечит милдью у винограда и используется для профилактики болезней молодой лозы. Но в данном случае препарат рекомендуют использовать в фазу бутонизации, при образовании гроздей и созревании ягод.

Иногда Хорус подходит для обработки хвойных декоративных растений. Более подробная инструкция по применению Хорус - https://agro-him.com.ua/horus

7 доказательств надежности Хоруса для защиты сада

Популярность фунгицида объясняется рядом преимуществ:

быстрый лечебный эффект, который проявляется на протяжении 36 часов;

поглощение препарата листьями и стойкость к смыванию осадками через 2 часа после обработки;

создание защитной пленки на растениях, останавливающей развитие грибка и защищающей здоровые растения от патогенов;

широкий спектр болезней – от гнили и парши до мучнистой росы;

сохранение эффективности при похолоданиях до +3 ⁰С.

улучшение «лежкости» плодов после сбора урожая (для этого растения обрабатывают перед сбором);

низкая токсичность для полезных насекомых-опылителей и самого урожая.

Выбирайте Хорус для своего сада, используйте его по инструкции – и будьте уверены в эффективной защите растений от грибковых болезней и сборе качественных плодов!