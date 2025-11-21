Все разделы

В Киеве во время тревог будут ограничивать движение по одному из мостов

В Киеве во время тревог будут ограничивать движение по одному из мостов

Александр Панько
21.11.25 15:21
89
В Киеве во время тревог будут ограничивать движение по одному из мостов

Движение по Южному мосту Киева через реку Днепр будут ограничивать во время объявления сигнала «Воздушная тревога». Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Движение с правого на левый берег будет ограничиваться как для частных авто, так и для общественного транспорта. В связи с этим, во время воздушной тревоги и в случае, когда патрульная полиция вводит временный запрет движения транспорта по Южному мосту с правого берега Днепра на левый, автобусы № 22 и № 91 будут курсировать по измененным схемам.

«Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам, в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления воздушной тревоги. В то же время маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги», — говорится в заявлении.

В частности, во время воздушной тревоги автобусы №№ 22, 91 будут курсировать по временным маршрутам под номерами №№ 22-Д, 22-Т и №№ 91-Д, 91-Т.

В связи с этим, уточняется, если на момент введения запрета движения автобусы находятся перед въездом на ул. Саперно-Слободскую, они будут курсировать по маршруту № 22-Т «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая» и № 91-Т «Ул. Анны Ахматовой — ст. м. «Голосеевская».

Автобусы на ул. Саперно-Слободской (на участке от просп. Науки до ул. Саперно-Слободской) в случае тревоги будут двигаться по маршрутам № 22-Д и № 91-Д.

«Для удобства и ориентирования в различиях схем движения во время воздушной тревоги пассажиров просят обращать внимание на номер автобусного маршрута. Именно он определяет направление и алгоритм дальнейшего движения автобуса», — сказано в сообщении.

Напомним, с 20 октября в Киеве движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра ограничено во время объявления воздушной тревоги.

Тэги: Киев, мост, движение, ограничение, воздушная тревога

fraza.com
