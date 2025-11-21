Завершение войны в Украине — приоритет политики США, — советник Трампа

Прекращение войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики США. Об этом заявил старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер, выступая перед журналистами, сообщает «Укринформ».

«Это вопрос, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией», — заверил чиновник.

По его словам, основной целью является достижение мира в Европе, а также прекращение убийств и уничтожения невинных людей.

Однако Миллер не стал комментировать новый план администрации Трампа относительно окончания войны РФ в Украине.

Напомним, СМИ опубликовали текст «мирного плана» США.