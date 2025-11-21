ЕС озвучил собственный план мира в Украине

Европейский Союз имеет четкий план для установления мира в Украине, который состоит всего из двух пунктов: ослабить Россию и поддержать Украину. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности политики Кая Каллас, передает «Европейская правда».

«Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины», — отметила она.

По ее словам, позиция ЕС не изменилась: «для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой».

«ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», — подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Каллас также сообщила, что сегодня глава Европейского разведывательного центра и представитель ЕС по санкциям проинформировали министров о влиянии санкций ЕС на Россию.

По этим данным, экспорт российской сырой нефти является самым низким за последние месяцы, а налоговые поступления России от нефти — самыми низкими с начала войны.

«Россия неоднократно лицемерно говорила о мирных переговорах, а предыдущие переговоры провалились, потому что Россия так и не взяла на себя никаких реальных обязательств. Давление должно быть на агрессора, а не на жертву», — добавила Каллас.

В то же время министры иностранных дел Европейского Союза, которые встретились накануне в Брюсселе, четко дали понять, что не примут требования для Украины, которые касаются уступок территориями, пишет Reuters.

«Украинцы хотят мира — справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

