Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

«Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

Александр Панько
21.11.25 11:54
122
«Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

«Мирный план» администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине включает предоставление гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО, которые обязывают США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как атаку на всю трансатлантическую общность. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на проект соответствующего соглашения.

Администрация Трампа подготовила план, который требует от Украины значительных уступок, но якобы предлагает беспрецедентное обещание по гарантиям безопасности, пишет СМИ.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Дональд Трамп выразил готовность вынести этот вопрос на обсуждение.

Проект соглашения предусматривает, что любое будущее «значительное, намеренное и длительное вооружённое вторжение» РФ на территорию Украины через согласованную линию разграничения будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантической общности. США и их союзники обязуются отреагировать должным образом, в том числе с применением военной силы.

Проект якобы предусматривает, что президент США, после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами, определит меры по восстановлению безопасности, которые могут включать разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также непосредственное применение вооружённых сил.

Документ содержит положение о том, что члены НАТО признают безопасность Украины неотъемлемой частью европейской стабильности и обязуются действовать совместно с США для обеспечения единой стратегии сдерживания.

Гарантии безопасности будут действовать в течение первых 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию.

Контроль за соблюдением условий будет осуществлять Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнёров при участии США. Соглашение предусматривает подписи представителей Украины, РФ, США, ЕС и НАТО.

По словам чиновника Белого дома, Россию проинформировали о проекте. В настоящее время неизвестно, подпишет ли его российский диктатор Владимир Путин.

Американские чиновники предполагают, что этот план может вызвать негативную реакцию союзников Трампа из движения MAGA, поскольку фактически «обязывает» американские вооружённые силы защищать Украину в случае новой войны.

Представители Белого дома подчеркнули, что предложение ещё должно быть обсуждено с европейскими партнёрами и может подвергнуться изменениям.

Напомним, СМИ опубликовали текст «мирного плана» США.

Тэги: США, Украина, мирный план, война в Украине

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.11.25 14:24

В Киеве сократили продолжительность отключений

21.11.25 13:42

Посол США в ООН пригрозил России новыми санкциями и пообещал Украине оружие

21.11.25 13:41

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике

21.11.25 13:15

В Кремле уже ноют, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план

21.11.25 12:55

Завершение войны в Украине — приоритет политики США, — советник Трампа

21.11.25 12:23

ЕС озвучил собственный план мира в Украине

21.11.25 12:13

В окружении Трампа вновь заговорили о Нобелевской премии мира

21.11.25 11:35

В ООН сделали заявление по поводу обмена пленными между Украиной и Россией

21.11.25 11:04

СМИ опубликовали текст «мирного плана» США

21.11.25 11:04

СМИ опубликовали текст «мирного плана» США

21.11.25 10:47

Украина готова работать над мирным планом США

21.11.25 10:39

В Тернополе увеличилось число погибших от ракетного удара

21.11.25 09:48

В ЕС отреагировали на новый «мирный план» США

21.11.25 09:24

В «Укрэнерго» рассказали, какие графики отключений света будут 21 ноября

20.11.25 14:54

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ

20.11.25 13:21

Зеленский прокомментировал мирные инициативы Трампа

20.11.25 12:17

Буданов озвучил прогноз по окончанию войны

20.11.25 10:40

Трамп одобрил «мирный план» по окончанию войны РФ против Украины, — NBC News

20.11.25 10:25

Назван главный виновник массовых убийств людей в Буче

17.11.25 16:20

Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 16:02

Китайцы создали таблетку долголетия

14.11.25 17:59

Германия даст больше денег на оружие для Украины

17.11.25 16:16

Радиостанция Судного дня заинтриговала новыми сообщениями

14.11.25 15:44

K2‑18 b: ученые рассказали об экзопланете, на которой может быть атмосфера

17.11.25 12:29

Американцы узнали о хронической усталости кое-что страшное

17.11.25 14:04

На Прикарпатье произошло кровавое ДТП с рейсовым автобусом

17.11.25 15:03

Стало известно, как пить кофе с максимальной пользой

19.11.25 15:17

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди