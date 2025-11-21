«Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

«Мирный план» администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине включает предоставление гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО, которые обязывают США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как атаку на всю трансатлантическую общность. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на проект соответствующего соглашения.

Администрация Трампа подготовила план, который требует от Украины значительных уступок, но якобы предлагает беспрецедентное обещание по гарантиям безопасности, пишет СМИ.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Дональд Трамп выразил готовность вынести этот вопрос на обсуждение.

Проект соглашения предусматривает, что любое будущее «значительное, намеренное и длительное вооружённое вторжение» РФ на территорию Украины через согласованную линию разграничения будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантической общности. США и их союзники обязуются отреагировать должным образом, в том числе с применением военной силы.

Проект якобы предусматривает, что президент США, после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами, определит меры по восстановлению безопасности, которые могут включать разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также непосредственное применение вооружённых сил.

Документ содержит положение о том, что члены НАТО признают безопасность Украины неотъемлемой частью европейской стабильности и обязуются действовать совместно с США для обеспечения единой стратегии сдерживания.

Гарантии безопасности будут действовать в течение первых 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию.

Контроль за соблюдением условий будет осуществлять Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнёров при участии США. Соглашение предусматривает подписи представителей Украины, РФ, США, ЕС и НАТО.

По словам чиновника Белого дома, Россию проинформировали о проекте. В настоящее время неизвестно, подпишет ли его российский диктатор Владимир Путин.

Американские чиновники предполагают, что этот план может вызвать негативную реакцию союзников Трампа из движения MAGA, поскольку фактически «обязывает» американские вооружённые силы защищать Украину в случае новой войны.

Представители Белого дома подчеркнули, что предложение ещё должно быть обсуждено с европейскими партнёрами и может подвергнуться изменениям.

Напомним, СМИ опубликовали текст «мирного плана» США.