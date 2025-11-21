СМИ опубликовали текст «мирного плана» США

СМИ узнали детали 28-пунктного мирного плана администрации президента Дональда Трампа. Документ предусматривает для Украины такие предложения как отказ от части своих территорий, ограничение численности армии и закрепление в Конституции отказа от вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на полученный проект документа и подтверждения от украинских и американских чиновников.

План был разработан специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом при участии государственного секретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера. Виткофф также проводил консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

После этого состоялись обсуждения с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Непосредственно президенту Владимиру Зеленскому план в письменной форме передал министр армии США Ден Дрисколл.

Зеленский охарактеризовал документ как видение США, а не окончательное соглашение, подчеркнув «красные линии».

Полный текст плана США:

1. Суверенитет Украины будет подтверждён.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться «решёнными».

3. Россия не будет вторгаться на территорию соседних стран, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведён диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит «надёжные гарантии безопасности».

6. Численность Вооружённых сил Украины будет ограничена 600 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она «никогда не присоединится» к НАТО, а НАТО соглашается внести в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в Альянс в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать свои войска на территории Украины.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

— США получат компенсацию за предоставленные гарантии;

— если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

— если Россия вторгнется в Украину, кроме скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, а признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены;

— если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время, пока этот вопрос рассматривается.

12. Предусмотрен глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий (но не ограничивающийся):

— создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, в частности технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

— сотрудничество США с Украиной в восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;

— совместные усилия по восстановлению регионов, пострадавших от войны, с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

— развитие инфраструктуры;

— разработку полезных ископаемых и природных ресурсов;

— специальный пакет финансирования от Всемирного банка для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально.

Соединённые Штаты заключат долгосрочное соглашение о экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Россию пригласят снова в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

— 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;

— США получат 50% прибыли от этой операции.

Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства в Европе будут разморожены.

Остаток замороженных российских активов будет инвестирован в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который реализует совместные проекты в отдельных отраслях.

Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия выполнению и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в своём законодательстве политику ненападения на Европу и Украину.

17. Соединённые Штаты и Россия договорятся о продлении срока действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, в том числе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожскую атомную электростанцию введут в эксплуатацию под наблюдением МАГАТЭ, а произведённую электроэнергию будут распределять между Россией и Украиной поровну — 50:50.

20. Обе страны обязуются реализовать образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию, толерантности к разным культурам и преодолению расизма и предубеждений:

Украина введёт правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

Обе страны договорятся об отмене всех дискриминационных мер и гарантировании прав украинских и российских СМИ и систем образования.

Вся нацистская идеология и связанная с ней деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

Крым, а также Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединёнными Штатами.

Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание этой линии как фактической границы.

Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти указанных регионов.

Вооружённые силы Украины выведут свои войска с части Донецкой области, которую сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной территорией, международно признанной как территория Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договорённостей как Росс d5d ийская Федерация, так и Украина обязуются не изменять их силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна через Чёрное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешённых вопросов:

— всех пленных и тела погибших обменяют по принципу «всех на всех»;

— всех гражданских заложников и пленных вернут, включая детей;

— будет реализована программа воссоединения семей;

— будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведёт выборы через 100 дней.

26. Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и согласятся «не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем».

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом. За нарушение предусмотрено введение санкций.

28. После того как все стороны согласятся с этим документом, перемирие вступит в силу немедленно после отвода войск обеих сторон на согласованные позиции для начала выполнения соглашения.

Напомним, Украина готова работать над мирным планом США.