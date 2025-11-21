Украина готова работать над мирным планом США

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом достижение мира в Украине. Речь шла и о работе над пунктами мирного плана. Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 20 ноября.

«Говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды — Украины и США — будут работать над пунктами плана для окончания войны», — заявил Зеленский.

Президент проинформировал американского министра о российской атаке по Тернополю ракетой Х-101 2025 года изготовления.

«В ней — 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Рассчитываем на помощь США в ограничении всех схем», — отметил глава государства.

Зеленский передал Дрисколлу материалы с информацией о компаниях-производителях критических компонентов, а также странах происхождения деталей.

«Мир нужен, и мы ценим усилия президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров», — подчеркнул президент.

Напомним, Украина получила проект мирного плана от США.