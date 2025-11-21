В Тернополе увеличилось число погибших от ракетного удара

Количество погибших в результате российского ракетного удара по дому в Тернополе выросло до 27 человек, 94 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Тернополь: спасатели достали из-под завалов дома тело женщины. Количество погибших в результате российского ракетного удара выросло до 27 человек, из них трое детей. 94 человека пострадали, из них 18 детей», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что разобрали уже около 950 кв. м железобетонных конструкций и вывезли 460 т строительного мусора. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, 19 ноября Россия ударила ракетами Х-101 по двум жилым домам в Тернополе. Сообщалось о 26 погибших, среди них — трое детей.