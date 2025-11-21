Украина и США согласовали «агрессивный график» мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэниел Дрисколл договорились об «агрессивных сроках подписания» соглашения. Об этом во время встречи с прессой рассказал представитель армии США Дейв Батлер.

«Для начала это будет соглашение между США и Украиной. Это комплексный план прекращения войны», — рассказал он.

По словам Батлера, Зеленский и Дрисколл провели частную встречу продолжительностью в час, после чего состоялась часовая встреча с более широкой группой.

«Президент Трамп отправил представителей армии США, потому что мы являемся партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и на протяжении всего этого конфликта, и мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа», — сказал он.

Известно, что Зеленский и Дрисколл «согласовали жесткий график» для подписания соглашения по мирному плану США. Украинский чиновник рассказал СМИ, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию документа.

Напомним, Украина получила проект мирного плана от США.