В ЕС отреагировали на новый «мирный план» США

В Европе приветствуют усилия США по прекращению войны в Украине, но любой план должен быть согласован украинцами и европейцами. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 20 ноября.

«Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», — заявила она.

По мнению Каллас, российский диктатор Владимир Путин мог бы немедленно прекратить войну в Украине, если бы просто перестал бомбить и убивать мирных жителей.

Она напомнила, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. При этом никто не слышал о каких-либо уступках со стороны России.

«Я имею в виду, если бы Россия действительно хотела мира, то она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад. Вместо этого мы снова видим бомбардировки гражданского населения прошлой ночью, 93% российских целей были гражданской инфраструктурой. Я имею в виду школы, больницы, многоквартирные дома, чтобы убить много людей и нанести как можно больше страданий», — подчеркнула она.

Каллас сообщила, что сегодня на Совете ЕС обсудят последние события в Украине, а также следующие шаги по противодействию теневому флоту России.

«Мы приветствуем все содержательные усилия ради завершения этой войны — но, как уже было сказано, речь должна идти о справедливом и устойчивом мире. И это также означает, что на этот план должны согласиться и украинцы, и европейцы», — резюмировала она.

Напомним, Трамп одобрил «мирный план» по окончанию войны РФ против Украины.