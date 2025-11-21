Украина получила проект мирного плана от США

Президент Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Об этом сообщил Офис президента.

«Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное завершение войны», — говорится в сообщении.

Указано, что Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру и поддерживает все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир.

«Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир», — заявили в ОП.

Украинский лидер в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

Напомним, Трамп одобрил «мирный план» по окончанию войны РФ против Украины.