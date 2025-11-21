Все разделы

В «Укрэнерго» рассказали, какие графики отключений света будут 21 ноября

В «Укрэнерго» рассказали, какие графики отключений света будут 21 ноября

Агата Кловская
21.11.25 09:24
156
В «Укрэнерго» рассказали, какие графики отключений света будут 21 ноября

В Украине 21 ноября для бытовых потребителей продолжат действовать графики отключений света. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

Как отметили в компании, завтра с 00 до 23:59 в большинстве регионов будут действовать меры ограничения потребления. Речь о:

— графиках почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей;

— графиках ограничений мощности для промышленных потребителей.

При этом в «Укрэнерго» обратили внимание, что время и объем применения ограничений может поменяться. Об этом будут сообщать на официальных страницах облэнерго.

Напомним, на днях из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света.

