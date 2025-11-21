Китай уверяет, что желает достичь мира в Украине

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун сделал заявление по поводу завершения войны в Украине. Оно прозвучало на заседании Совета безопасности по вопросу ситуации в нашей стране.

Дипломат сказал: «Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, усиливать голос сбалансированности, объективности и рациональности международного сообщества, а также играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса».

Ранее Зеленский прокомментировал мирные инициативы Трампа.