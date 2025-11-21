В Белом доме сделали свежее заявление по поводу мира в Украине

В США уверяют, что мир в Украине – реальная перспектива. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Говорится: «Президент Дональд Трамп с первого дня, еще во время кампании, ясно давал понять, что хочет увидеть окончание этого конфликта. Он все больше расстроен обеими сторонами конфликта – и Россией, и Украиной – из-за их отказа идти к мирному соглашению».

Добавляется: «Несмотря на это, президент и его команда по национальной безопасности твердо намерены добиться прекращения конфликта и остановить гибель людей. Мы верим, что это должно быть приемлемо для обеих сторон, и мы усердно работаем над тем, чтобы положить этому конец».

Ранее Зеленский прокомментировал мирные инициативы Трампа.