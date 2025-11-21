В окружении Трампа вновь заговорили о Нобелевской премии мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уверяет, что американский лидер Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.

Политик отметил: «Когда страны перестают воевать друг с другом и используют свои экономические таланты для производства полезных вещей, а не оружия, это создает невероятные возможности для американцев. Президент сосредоточен на мире, он в глубине души гуманист».

Республиканец говорит, что Белый дом добился восьми мирных соглашений и работает над девятым и десятым.

Добавляется: «Если он доведет число до десяти, и просто ради математической гармонии, Нобелевская премия должна быть присуждена Дональду Трампу, хотя он заслужил ее уже после первого соглашения».

Резюмируется: «Президент – жесткий, но не склонный к насилию человек, который видит будущее, где государства занимаются торговлей, а не уничтожают друг друга».

Ранее мы писали, что в США хотят вручать Премию мира имени Дональда Трампа.