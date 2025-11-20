Секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся в Украину после длительной командировки. Об информировала его пресс-секретарь Диана Давитян.

Она сказала «Интерфакс-Украиана»: «Да, он вернулся из командировки. Также хочу отметить, что это уже его двенадцатая командировка с момента назначения на должность секретаря СНБО. И командировки – это абсолютно обычная часть нашей жизни, из которой мы не делаем ажиотажа».

Как известно, еще 11 ноября чиновник сообщил о начале рабочей поездки в Турцию и Ближний Восток для разблокирования процесса обменов пленными в рамках уже ранее достигнутых договоренностей.

Ранее Зеленский подписал указ о реформировании СНБО.