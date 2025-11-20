От Солнца оторвался огромный протуберанец

Астрономы сообщили тревожную новость. По их словам, в ночь на четверг, 20 ноября, на Солнце сформировался огромный протуберанец, который больше Земли в восемьдесят раз (превышает миллион километров), после чего он оторвался от светила.

Произошло это на северном полюсе Солнца.

Эксперты рассказали, что источник процессов, которые привели к образованию такой масштабной структуры, находится на обратной стороне и недоступен для наблюдения.

Добавляется, что три дня назад примерно оттуда же было выброшено крупное облако плазмы.

Информируется: «Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который ранее, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года – X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне».

Ранее мощная вспышка на Солнце нарушила связь в Европе и Африке.