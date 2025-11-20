В Украине начались аварийные отключения электричества

Днем четверга, 20 ноября, в Украине ухудшилась ситуация с электричеством. По стране были введены аварийные отключения.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Добавляется, что это вынужденный шаг из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Указывается: «В большинстве регионов нашей страны применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты».

Также сообщается о том, что предварительно опубликованные графики отключений сейчас не действуют, а энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение

Резюмируется: «Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона».

Ранее в МАГАТЭ рассказали о проблемах на украинских АЭС.