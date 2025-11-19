В Верховной Раде потребовали создать коалицию национальной стойкости

Нешуточные страсти кипят в Верховной Раде. Несколько представителей фракции политической партии «Слуга народа» в парламенте выступили с призывом создать коалицию национальной стойкости.

Заявление озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

В нем сказано: «Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде о создании коалиции национальной стойкости».

Также добавляется: «Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению».

Ранее Верховная Рада сняла с должностей двух министров.