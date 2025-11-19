Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Планы Украины приобрести истребители Gripen и Rafale столкнутся с серьезными трудностями, — Politico

Планы Украины приобрести истребители Gripen и Rafale столкнутся с серьезными трудностями, — Politico

Агата Кловская
19.11.25 14:32
158
Планы Украины приобрести истребители Gripen и Rafale столкнутся с серьезными трудностями, — Politico

План Украины по созданию мощных Воздушных сил на базе французских и шведских истребителей может столкнуться с серьезными трудностями. Об этом говорится в материале издания Politico.

Авторы напоминают, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали письмо о намерениях по приобретению до 100 истребителей Rafale в течение 10 лет. А несколько недель назад как Киев подписал соглашение о сотрудничестве со Швецией, которое предусматривает закупку от 100 до 150 истребителей Gripen E.

Сами по себе эти соглашения не являются контрактами, и впереди есть ряд препятствий: финансовые, логистические и промышленные.

Издание рассказывает, что сейчас Воздушные силы Украины в значительной степени зависят от старых самолетов советской эпохи. Речь о МиГ-29, Су-25 и Су-27. Однако эксплуатируются и западные образцы — американские F-16 и ограниченное количество французских истребителей Mirage 2000-5.

Западные страны не хотят развивать смешанный парк истребителей из-за проблем с подготовкой пилотов и механиков. Кроме того, запасные части не подходят на все самолеты, к тому же должно быть увеличено количество сегментов снабжения и курсов подготовки механиков, объясняет Эли Тененбаум, директор парижского центра исследований в области безопасности IFRI.

Тененбаум подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что партнерство с Rafale, заключенное в понедельник, «займет много времени и не может быть ответом на немедленные чрезвычайные ситуации на поле боя».

План Украины неизбежно столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Сейчас неясно, как Киев сможет оплатить эти самолеты без внешней помощи.

«У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных активов России», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Стоимость истребителей не является константой, поскольку она зависит от вооружения и подготовки. В целом Rafale без ракет может стоить в 70-100 млн евро, но цена может достигать 250 млн евро. В то же время стоимость истребителя Gripen составляет около 125 млн евро.

В Евросоюзе хотят использовать для помощи Украине замороженные активы РФ на 140 млрд евро. Но страны блока не пришли к согласию относительно использования средств. В Швеции же ищут способы разблокирования финансирования самолетов Gripen для Украины.

Состояние финансов Франции исключает возможность закупки Rafale для Украины за государственные средства. Передавать самолеты из собственных запасов или предоставлять Украине приоритет перед другими заказчиками Париж также не планирует. Однако компания-производитель Dassault Aviation рассматривает возможность увеличения производства до пяти истребителей в месяц.

Производственные мощности западных компаний, изготавливающих истребители, и их задержки с выполнением заказов тоже являются серьезным препятствием. Даже если бы деньги у Украины были, быстро самолеты все равно бы не получили, заявил украинский военный чиновник: «Просто погуглите, сколько стран ждут в очереди на Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине пропустить очередь и получить их первой».

Но даже если самолеты поступят, никуда не исчезнет вопрос расходов на их содержание.

«Учитывая существующие экономические проблемы Украины, содержать такой огромный парк самолетов самостоятельно будет слишком дорого. Но если Украина присоединится к НАТО или создаст оборонный альянс в Европе, тогда мы сможем говорить о совместном оборонном бюджете, который поможет нам содержать парк самолетов», — пояснил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Военный чиновник добавил, что эксплуатация смешанного парка самолетов связана с определенными трудностями. Однако для Украины безопаснее диверсифицировать поставщиков, а не ждать, пока будет произведен только один тип самолетов.

«Почему украинские вооруженные силы выбрали несколько разных моделей? Просто потому, что довольно рискованно ставить все на одну карту», — резюмировал он.

Напомним, Зеленский во Франции заключил «историческую сделку».

Тэги: Украина, проблема, истребители

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.11.25 16:36

Украинские дроны остановили один из крупнейших российских НПЗ до конца месяца, — Reuters

19.11.25 16:12

Жуткое ДТП в Киевской области привело к гибели двух людей

19.11.25 16:05

Ученые заявили, что из-за людей смещается ось Земли

19.11.25 16:02

Американцы рассказали, как быстро снизить кровяное давление без лекарств

19.11.25 15:39

Уиткофф и Зеленский не встретятся в Турции?

19.11.25 15:28

В Верховной Раде потребовали создать коалицию национальной стойкости

19.11.25 15:17

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине

19.11.25 15:08

В Канаде заметили ну очень умного волка

19.11.25 14:42

Министра энергетики Гринчук сняли с должности

19.11.25 15:28

В Верховной Раде потребовали создать коалицию национальной стойкости

19.11.25 13:28

В Тернополе в результате ракетного удара 10 погибших и 37 раненых. Среди них 12 детей

19.11.25 10:21

Определены возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ

19.11.25 10:07

Из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света

19.11.25 09:29

Оккупанты нанесли массированный удар по Тернополю. Разрушена многоэтажка

18.11.25 16:48

В «Укрэнерго» допустили положительные изменения в графиках

18.11.25 13:42

Зеленский и Уиткофф проведут переговоры в Турции, — Reuters

18.11.25 11:53

Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

18.11.25 09:40

Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, — Макрон

18.11.25 09:36

«Укрэнерго» обновило графики отключений на 18 ноября

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

13.11.25 13:04

В Венгрии сделали очередное злое заявление по поводу Украины

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 16:02

Китайцы создали таблетку долголетия

13.11.25 16:04

В Дании сделали важное заявление по поводу поддержки Украины

13.11.25 15:07

Генетик рассказал, что влияет на долголетие

13.11.25 15:35

Американцы предупредили о страшной опасности стресса

14.11.25 17:59

Германия даст больше денег на оружие для Украины

14.11.25 12:25

Пакистанцы предупредили о смертельной опасности сырого молока

17.11.25 16:20

Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди