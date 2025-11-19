НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ

Переброска войск НАТО от ключевых западных портов на западе к странам, которые граничат с Украиной или РФ, потребует около 45 дней. В настоящее время планируется сократить этот срок до 3-5 дней. Об этом сообщает Financial Times.

Переброска военной техники по Европе осложнена разными стандартами ширины железнодорожных путей и запутанной бюрократией. Например, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция отправила танки в Румынию Средиземным морем, а не кратчайшим сухопутным путем через Германию.

Военные подчеркивают, что необходимо политическое осознание угрозы, прежде чем армия НАТО отправится через страны ЕС. Они напомнили, как западные лидеры сомневались в нападении РФ на Украину, когда российские войска уже находились у украинских границ.

Исполнительный директор Генассамблеи Европейского сообщества железных дорог Альберто Маццола подчеркнул, что ЕС только сейчас начал осознавать масштаб проблемы.

«Нам нужно проверить, какие туннели в Европе пригодны для этого», — объяснил он.

Европейские стандартные габариты вагонов слишком узкие для габаритной военной техники, а из-за наклона путей может произойти падение тяжелых грузов.

Для устранения проблемы с железнодорожными стандартами Эстония, Латвия и Литва запустили проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть.

Кроме железнодорожной, существенных изменений требует и автомобильная инфраструктура, особенно в Германии, которая является ключевой из-за размещения там 37 тысяч военных из США. Например, транспортировка танков Leclerc в Румынию в 2022 году длилась несколько недель, поскольку немецкие таможенники признали их слишком тяжелыми для проезда по дорогам. Из-за этого военную технику доставляли морем из Марселя до Александруполиса в Греции, а оттуда — железной дорогой.

Европейские страны определили около 2800 «узких мест» в инфраструктуре, которые требуют модернизации. Брюссель сократил этот список до 500 приоритетных объектов.

В настоящее время ведется работа над своеобразным «военным Шенгеном» — он должен унифицировать правила перемещения войск. Соглашение о упрощении таких перевозок уже подписали Германия, Польша и Нидерланды.

Европейская автомобильная промышленность призвала к «совместным тендерам и стандартизированным требованиям», что должно стимулировать производство тяжелых транспортных средств.

Напомним, Польша находится в «предвоенном состоянии».