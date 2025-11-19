Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ

НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ

Александр Панько
19.11.25 12:40
70
НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ

Переброска войск НАТО от ключевых западных портов на западе к странам, которые граничат с Украиной или РФ, потребует около 45 дней. В настоящее время планируется сократить этот срок до 3-5 дней. Об этом сообщает Financial Times.

Переброска военной техники по Европе осложнена разными стандартами ширины железнодорожных путей и запутанной бюрократией. Например, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция отправила танки в Румынию Средиземным морем, а не кратчайшим сухопутным путем через Германию.

Военные подчеркивают, что необходимо политическое осознание угрозы, прежде чем армия НАТО отправится через страны ЕС. Они напомнили, как западные лидеры сомневались в нападении РФ на Украину, когда российские войска уже находились у украинских границ.

Исполнительный директор Генассамблеи Европейского сообщества железных дорог Альберто Маццола подчеркнул, что ЕС только сейчас начал осознавать масштаб проблемы.

«Нам нужно проверить, какие туннели в Европе пригодны для этого», — объяснил он.

Европейские стандартные габариты вагонов слишком узкие для габаритной военной техники, а из-за наклона путей может произойти падение тяжелых грузов.

Для устранения проблемы с железнодорожными стандартами Эстония, Латвия и Литва запустили проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть.

Кроме железнодорожной, существенных изменений требует и автомобильная инфраструктура, особенно в Германии, которая является ключевой из-за размещения там 37 тысяч военных из США. Например, транспортировка танков Leclerc в Румынию в 2022 году длилась несколько недель, поскольку немецкие таможенники признали их слишком тяжелыми для проезда по дорогам. Из-за этого военную технику доставляли морем из Марселя до Александруполиса в Греции, а оттуда — железной дорогой.

Европейские страны определили около 2800 «узких мест» в инфраструктуре, которые требуют модернизации. Брюссель сократил этот список до 500 приоритетных объектов.

В настоящее время ведется работа над своеобразным «военным Шенгеном» — он должен унифицировать правила перемещения войск. Соглашение о упрощении таких перевозок уже подписали Германия, Польша и Нидерланды.

Европейская автомобильная промышленность призвала к «совместным тендерам и стандартизированным требованиям», что должно стимулировать производство тяжелых транспортных средств.

Напомним, Польша находится в «предвоенном состоянии».

Тэги: Россия, граница, НАТО, войска

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.11.25 13:28

В Тернополе в результате ракетного удара 10 погибших и 37 раненых. Среди них 12 детей

19.11.25 12:24

Испания передаст Украине дефицитные ракеты для систем ПВО IRIS-T

19.11.25 11:44

Путин сравнил Сталинградскую битву с войной в Украине

19.11.25 11:15

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 19 ноября

19.11.25 10:59

Трамп пожаловался на недосыпание

19.11.25 10:42

Трамп инициирует новые мирные переговоры с Россией

19.11.25 10:21

Определены возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ

19.11.25 10:07

Из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света

19.11.25 09:49

Из США в Украину депортировали 50 человек

19.11.25 13:28

В Тернополе в результате ракетного удара 10 погибших и 37 раненых. Среди них 12 детей

19.11.25 10:21

Определены возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ

19.11.25 10:07

Из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света

19.11.25 09:29

Оккупанты нанесли массированный удар по Тернополю. Разрушена многоэтажка

18.11.25 16:48

В «Укрэнерго» допустили положительные изменения в графиках

18.11.25 13:42

Зеленский и Уиткофф проведут переговоры в Турции, — Reuters

18.11.25 11:53

Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

18.11.25 09:40

Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, — Макрон

18.11.25 09:36

«Укрэнерго» обновило графики отключений на 18 ноября

17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 13:45

Нидерландцы дали важный совет любителям бега

12.11.25 14:15

Криштиану Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

13.11.25 13:04

В Венгрии сделали очередное злое заявление по поводу Украины

12.11.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 16:02

Китайцы создали таблетку долголетия

12.11.25 14:52

Испанцы создали средство для снижения тяги к алкоголю

13.11.25 16:04

В Дании сделали важное заявление по поводу поддержки Украины

13.11.25 15:07

Генетик рассказал, что влияет на долголетие

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди