Путин сравнил Сталинградскую битву с войной в Украине

Российский диктатор Владимир Путин сравнил оккупантов, которые воюют против Украины, с участниками Сталинградской битвы. Об этом сообщают росСМИ.

По словам диктатора, участники войны против Украины, как и их предшественники в Сталинграде, «всегда будут помнить, что за ними Россия».

Слова Путина прозвучали во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», на которой присутствовал и ветеран Сталинградской битвы.

Напомним, Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — битва советских войск против немецких, итальянских, румынских и венгерских войск в ходе Немецко-советской войны.

В ней победила Красная армия, после чего произошли «коренной перелом» в войне и капитуляция сил Германии. Эта битва была одной из крупнейших во время Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Согласно оценкам, в ходе битвы за Сталинград только безвозвратные потери советских войск составили почти 480 тысяч человек.