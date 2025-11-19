Из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света

Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным аварийным отключениям электроэнергии в ряде областей в среду, 19 ноября. Об этом сообщает Министерство энергетики.

По данным Министерства энергетики, энергосистема получила очередные повреждения, а уровень нагрузки на сети заставил операторов немедленно применить аварийные графики, чтобы удержать систему от дальнейших сбоев.

«Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — сказано в сообщении.

Минэнерго призывает граждан сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников, поскольку информация о режимах отключений может обновляться.

Напомним, Россия этой ночью осуществила комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал» и другие ракетные системы.