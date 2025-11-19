Человеком, помогавшим Миндичу избежать ареста, оказался Алексей Менив, личный адвокат мэра Харькова Игоря Терехова, - СМИ

В центре громкого коррупционного скандала, который в украинских СМИ назвали «Миндичгейтом», оказался еще один топ-политик. Это — мэр Харькова Игорь Терехов.

Как выяснили в «Украинской правде», советник Харьковского городского головы по правовым вопросам, а также его личный адвокат Алексей Менив является очень близким к бизнесмену, совладельцу «Квартала 95» и соратнику президента Зеленского Тимуру Миндичу, которого, как добавляют журналисты, Менив до определенного времени регулярно посещал.

Перед такими встречами, как фиксировала «УП», Менив в свою очередь неоднократно виделся с заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андреем Синюком и получал от него, как предполагают в СМИ, детали резонансных материалов, которые расследуют НАБУ и САП и среди которых, можно предположить, могли быть дела фигурантов «Миндичгейта».

«По информации источников „УП“ в правоохранительных органах, у Синюка был доступ к материалам резонансных дел, которые расследуют НАБУ и САП. И при отсутствии руководителя Александра Клименко выполнял его обязанности. По словам собеседников „УП“, в этот период некоторые фигуранты дел начали менять поведение или уезжать из страны. Журналисты фиксировали, как Синюк неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым — мужчиной, который проживает или регулярно бывает у дома Миндича по улице Грушевского, 9А. В частности, 27 и 28 августа, 1 октября 2025 года, Синюк встречался с ним», — пишет «УП».

Алексей Менив является харьковским адвокатом и партнером АО «Шкребец и партнеры». В 2021-ом он защищал в суде главу Новобаварского района Харькова Татьяну Цыбульник по делу о ложном декларировании. В том же году был доверенным лицом кандидата на должность городского головы Харькова Игоря Терехова, а до этого занимался регистрацией партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!».

О масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики, напомним, стало известно 10 ноября. Схема заключалась в контроле смотрящими над государственной компанией «Энергоатом» и получении откатов за контракты. Фигурантами расследования НАБУ и САП, которое проходит в рамках операции «Мидас», стали, в частности, бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, а также топ-менеджеры компании «Энергоатом» и другие лица.

Некоторых участников, среди которых были и сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств, уже взяли под стражу. Главному подозреваемому, соратнику президента Зеленского Тимуру Миндичу, удалось покинуть страну за несколько часов до проведения у него обысков по этому делу.

На фото: Алексей Менив слева, справа — заместитель руководителя САП Андрей Синюк