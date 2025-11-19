Трамп инициирует новые мирные переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп решил предпринять еще одну попытку возобновить переговоры по окончанию войны в Украине. Для этого он направил высокопоставленных генералов в Киев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Высокопоставленные чиновники США, с которыми общаись журналисты издания, назвали этот шаг последней попыткой администрации Трампа возобновить переговоры о прекращении войны.

WSJ отмечает, что министр американской армии Ден Дрисколл вместе с двумя четырехзвездочными генералами должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также высокопоставленными лицами и представителями промышленности.

Также известно, что Дрисколл планирует встретиться и с российскими чиновниками, но позже.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным лицам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открыта к переговорам при военном посредничестве, а также разочарованием тем, что многочисленные предыдущие попытки мало что дали», — пишет издание.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что министр Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с фактами на местах. Предполагается, что он будет участвовать во встречах и докладывать о своих выводах Белому дому.

«Президент ясно дал понять, что пришло время остановить убийства и заключить соглашение о прекращении войны», — сообщил неназванный американский чиновник.

Другой чиновник сказал изданию, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа.

Напомним, Трамп заявил, что «удивлен поведением» российского диктатора Владимира Путина из-за затягивания войны России против Украины.