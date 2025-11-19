Из США в Украину депортировали 50 человек

В Украину вернулись 50 граждан, которых спецрейсом депортировали из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Суспільному.

По его словам, граждане Украины пересекли границу через пункт пропуска Шегини на границе с Польшей.

Демченко отметил, что депортированные имели документы, подтверждающие их гражданство Украины, или документы для возвращения на родину. Пограничники оформили их въезд в соответствии с украинским законодательством.

«Украина в любых случаях принимает своих граждан. В настоящее время также выясняются обстоятельства, по которым в отношении них было принято решение о принудительном выдворении», — добавил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, ранее в Украину поступала информация из США о намерениях депортировать транзитом через территорию Польши ряд лиц без гражданства США, которые являются выходцами из Украины.

Напомним, украинцев могут арестовать или депортировать из-за потери правового статуса в США.