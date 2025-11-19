Трамп пожаловался на недосыпание

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное признание. Оно прозвучало на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

Говоря о своем госте, политик отметил: «Он мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах».

Американский лидер припомнил и своего предшественника Джо Байдена: «У нас только что был один, который спал. Он побил все рекорды. Он спит все время: днем и ночью, на пляже. Единственный парень, который мог заснуть на пляже под наблюдением прессы».

