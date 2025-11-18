Сумы остались без водоснабжения из-за аварии на напорном коллекторе. Об этом 18 ноября сообщила Сумская МВА.

Отмечается, что организован подвоз технической воды для населения, он происходит на постоянной основе по адресам в микрорайонах города.

Ранее в МВА сообщили о прорыве на напорном коллекторе. Аварийно-ремонтные работы на канализационном напорном коллекторе проводились всю ночь, продолжаются и сейчас. Как сообщается, ликвидация прорыва требует дополнительного времени и водоснабжение будет восстановлено после завершения аварийных работ в кратчайшие сроки.

