Зеленский и Уиткофф проведут переговоры в Турции, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры в Турции. Об этом сообщает Twitter журналиста Reuters Ахмеда Рашида.

«Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник», — говорится в сообщении журналиста.

Зеленский ранее сообщил, что завтра отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также возобновить обмен военнопленными.

На прошлой неделе секретарь СНБО Рустем Умеров вскоре после визита в Турцию сообщил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. По его словам, Россия планирует освободить 1200 украинцев. Кремль подтвердил, что Москва и Киев ведут экспертные контакты по обмену.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.