Ученые создали… архив снов

Ученые создали… архив снов

Агата Кловская
18.11.25 14:36
181
Ученые создали… архив снов

Международная группа экспертов собрала и открыла крупнейший в истории архив записей работы мозга во время сна и последующих рассказов людей о своих сновидениях. Стало известно, что это такое.

По словам ученых, их первые результаты анализа массива данных показали, что сознательные переживания во сне возникают не только в фазе быстрого сна (REM), но и в глубоких фазах, когда мозг неожиданно демонстрирует просыпающиеся паттерны активности.

Говорится о том, что в архив вошли более 2,6 тысяч эпизодов пробуждений у 505 людей.

Информируется, что к каждому пробуждению прилагаются данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), иногда – магнитной энцефалографии, а также отчет участника о том, видел ли он сон.

Также удалось разработать единую систему классификации: если человек помнил содержание сна: это опыт, если он ощущал, что что-то снилось, но не мог вспомнить детали, а также опыт без воспоминаний, если не было никаких впечатлений – отсутствие опыта. Благодаря этому разные исследования стали сопоставимы.

Отмечается, что первичный анализ подтвердил давно обсуждаемый, но редко проверяемый в крупных выборках факт: REM-фаза остается самым богатым на сновидения этапом сна. Чем глубже сон, тем реже участники сообщали о сновидениях, но даже в самой глубокой фазе N3 они иногда возникали.

В то же время, по их словам, с помощью алгоритма, который оценивает вероятностное распределение состояний мозга, исследователи обнаружили, что перед пробуждениями с отчетом о сне мозг чаще переходил в промежуточное «полубодрствующее» состояние: активность начинала напоминать бодрствование. Это говорит о существовании гибридных режимов работы мозга.

Специалисты попытались предсказать наличие сна по ЭЭГ-сигналу за 30 секунд до пробуждения. Алгоритмы машинного обучения смогли отличить «опыт» от «отсутствия опыта» лучше случайного угадывания. Наиболее хорошо предсказания работали в REM-сне, что подтверждает существование объективных маркеров сновидений в электрической активности мозга. В перспективе такие методы могут позволить фиксировать моменты возникновения сновидений в реальном времени, не тревожа спящего.

Резюмируется, что нынешний анализ – лишь демонстрация возможностей ресурса. Более глубокие исследования потребуют еще больших массивов данных. База будет пополняться новыми работами, а значит, впервые появится шанс приблизиться к количественной науке о сновидениях и понять, как именно мозг создает внутренний мир сна, и что это может рассказать о природе сознания.

Ранее американцы поведали, как сделать сны ярче.

Тэги: ученые, мир, наука, сон

fraza.com
