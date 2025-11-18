Трамп подпишет закон о санкциях против РФ, но есть одно «но», — СМИ

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если за ним останется окончательное право решающего голоса по этим вопросам. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, слова которого даже Reuters.

Отмечается, что накануне вечером Трамп сказал журналистам, что ему «совершенно нормально», что республиканцы работают над законопроектом о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией из-за нежелания Москвы вести переговоры о мирном соглашении с Украиной.

Глава Белого дома отметил, что законодатели могут учесть его предложение добавить к санкционному пакету также Иран. Законопроект о санкциях против стран, которые сотрудничают с Россией (в частности покупателей ее энергоносителей), внесли сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фитцпатрик — оба республиканцы.

Лидеры Сената и Палаты представителей воздерживались от вынесения законопроекта на голосование, поскольку Трамп предпочитал вместо этого вводить пошлины на товары из Индии — второго по величине (после Китая) покупателя российской нефти. На вопрос, готов ли Трамп теперь поддержать законопроект, представитель ответил: «Он его подпишет. Он это сигнализировал вчера вечером».

В то же время Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохраняет контроль над санкциями.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в санкционном пакете было исключение, которое обеспечивает президенту окончательное право принятия решений по санкциям, — сказал представитель. — Так что если это будет включено, я считаю, президент рассмотрит подписание законопроекта».

Он добавил, что Белый дом продолжает переговоры с Россией о прекращении войны: «Мы точно продолжаем этим заниматься. Просто это не в центре новостей, потому что у нас много всего происходит».

Напомним, в понедельник сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США готовят новый двухпартийный законопроект о усилении санкционного давления на Россию.