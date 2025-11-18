Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

«Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.

В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.

«Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками.