Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

Александр Панько
18.11.25 11:53
77
Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

«Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.

В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.

«Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками.

Тэги: Украина, Франция, Владимир Зеленский, самолеты, SAMP-T

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.11.25 12:23

Трамп подпишет закон о санкциях против РФ, но есть одно «но», — СМИ

18.11.25 11:37

Парасоциальный: определено слово 2025-го года

18.11.25 11:25

К Рождеству коалиция перейдет на новый этап развертывания сил для Украины, — Макрон

18.11.25 10:47

На Закарпатье зафиксирована вспышка гепатита А. В одном из сел вводят жесткие ограничения для туристов

18.11.25 10:38

Польша находится в «предвоенном состоянии», — глава Генштаба

18.11.25 10:24

Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине

18.11.25 10:10

Вэнса бросили в тюрьму за угрозы Трампу в Интернете

18.11.25 09:54

Bitcoin упал в цене до минимума с апреля

18.11.25 09:46

Трамп одобрил новый пакет санкций против РФ. Конгресс запускает процесс, — Грэм

18.11.25 09:40

Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, — Макрон

18.11.25 09:36

«Укрэнерго» обновило графики отключений на 18 ноября

17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

17.11.25 14:32

Миссия МВФ начaла работу в Украине

17.11.25 11:43

Сегодня Киев может быть без света до 5 часов за раз

17.11.25 09:16

В «Укрэнерго» определили графики на 17 ноября

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 10:52

Количество жертв массированного удара по Киеву возросло до 4

14.11.25 10:23

Зеленский назвал два способа заставить Россию закончить войну

14.11.25 09:45

«Укрэнерго» озвучило объемы отключений в пятницу

12.11.25 09:19

Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции

12.11.25 13:45

Нидерландцы дали важный совет любителям бега

13.11.25 13:04

В Венгрии сделали очередное злое заявление по поводу Украины

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 14:15

Криштиану Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

12.11.25 09:36

Армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой, — ISW

12.11.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

11.11.25 16:30

Японцы дали интересный совет женщинам

12.11.25 10:38

Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

11.11.25 16:43

Названы привычки, которые приводят к депрессии

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди