Зеленский рассказал, сколько новых комплексов SAMP-T и самолетов Rafale Франция передаст Украине

Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.
«Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно», — сказал Зеленский.
Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.
В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.
«Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи», — подчеркнул глава государства.
Напомним, Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками.