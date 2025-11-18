К Рождеству коалиция перейдет на новый этап развертывания сил для Украины, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что многонациональная коалиция, которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон рассказал, что штаб коалиции для поддержки Украины, который расположен недалеко от Парижа и находится под командованием Франции и Великобритании, уже полноценно функционирует в течение нескольких недель. В нем работают 60 интеграторов планирования, которые координируют взносы стран-участниц.

«Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные вклады в работу коалиции по силе», — сказал Макрон.

Главная цель работы коалиции — подготовка развертывания сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии соприкосновения после перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить возможность новой агрессии со стороны России.

«Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап работы развертывания», — подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.

Напомним, Великобритания и Франция возглавили инициативу по поддержке мира в Украине, создав «Коалицию решительных». В нее вошли страны, готовые предоставить военную помощь или другие ресурсы для укрепления безопасности в Украине.

Коалиция отличается скоростью принятия решений, поставками современного оружия, подготовкой украинских военных и участием в восстановлении инфраструктуры. Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Гили, главная цель коалиции — обеспечить Украине надежную защиту и стабильность