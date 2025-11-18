Трамп одобрил новый пакет санкций против РФ. Конгресс запускает процесс, — Грэм

В Соединенных Штатах Америки готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Его одобрил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм в социальной сети X (Twitter).

По словам Грэма, документ предусматривает расширение полномочий президента в вопросе вторичных санкций. Это позволит Вашингтону наказывать страны, которые продолжают покупать дешевые российские энергоносители и фактически финансируют российскую военную кампанию против Украины.

«Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина», — пишет Грэм.

Он также подчеркнул, что новые механизмы обеспечат Трампу больше инструментов для давления на Кремль и стимулирования российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Санкции могут коснуться не только России, но и ее союзников — в частности Ирана.

Сенатор добавил, что уже действующие ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний «уже имели значительное влияние» и новый пакет может усилить экономическую изоляцию Москвы еще больше.

Напомним, Трамп анонсировал санкции против стран-партнеров РФ.