Вэнса бросили в тюрьму за угрозы Трампу в Интернете

В США в тюрьму угодил однофамилец вице-президента США Джей Ди Вэнса (полное имя политика – Джеймс Дэвид Вэнс) Джеймс Дональд Вэнс. Житель Мичиган получил два года заключения за угрозы в адрес главы государства Дональда Трампа в Интернете.

Минюст страны информировал: «Прокурор США по западному округу Мичигана Тимоти Верхей объявил о том, что житель города Гранд-Рапидс Джеймс Дональд Вэнс-младший возрастом 67 лет был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме за публикацию сообщений с угрозами онлайн, включая угрозы убить президента и вице-президента США, а также одного из детей президента».

Было установлено, что в прошлом марте и апреле мужчина под никнеймом Diaperjdv публиковал в социальной сети Bluesky сообщения, в которых угрожал убийством четырем людям, утверждая, что ему все равно, если потом его застрелят или отправят в тюрьму на пожизненное заключение.

Добавим, что американец признал вину в написании угроз в адрес Дональда Трампа и его соратников.

