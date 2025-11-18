Парасоциальный: определено слово 2025-го года

Кембриджского словаря английского языка назвал слово 2025-го года. Им стало прилагательное парасоциальный.

По словам лингвистов, так называют чувство человеком родства или близости с кем-то, кого он лично не знает, или даже с кем-то, кто на самом деле не существует, вроде персонажа книги или сериала.

Кроме этого добавляется, что парасоциальным именуют особую связь с искусственным интеллектом.

Эксперты отмечают такую деталь: как правило словами года становятся неологизмы, однако парасоциальные отношения имеют историю продолжительностью три четверти века. Подобным образом описывали привязанность людей к персонажам телевидения социологи Дональд Хортон и Ричард Вол еще в 1956-м году.

В уходящем году британцы приводят такой пример демонстрации парасоциальности: певица Тейлор Свифт обручилась с футболистом Тревисом Келси, миллионы людей с теплотой говорили о паре и их чувствах, хотя они никогда не встречали этих звезд и не знают их как личностей.

Ранее была вручена Нобелевская премия по литературе.