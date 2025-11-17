Том Круз: легендарный американский актер таки получил «Оскар»

Легендарный 63-летний американский актер Том Круз получил почетную премию Американской киноакадемии «Оскар». Ее вручили за вклад в кинематограф

Также отметили актрису Дебби Аллен и художника-постановщика Винна Томаса.

Академики информировали: «Дебби Аллен, Том Круз и Винн Томас получают почетные премии Академии в знак признания их выдающегося вклада в кинематограф».

Добавляется, что американская певица и актриса Долли Партон была удостоена гуманитарной премии имени Джина Хершолта за ее благотворительную деятельность.

