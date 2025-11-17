На Прикарпатье произошло кровавое ДТП с рейсовым автобусом

На дороге государственного значения Н-09 Мукачево-Львов около Галича в Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и Volkswagen Tiguan.

Увы, в результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте происшествия, еще восемь людей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Добавляется при этом, что за рулем легкового автомобиля был 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштин. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Большевцовской территориальной громады.

