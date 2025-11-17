Миссия МВФ начaла работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление фонда в понедельник, 17 ноября.

Как рассказала постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, миссия во главе с Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями власти Украины в контексте их обращения по поводу запуска новой программы расширенного финансирования (EFF).

«Дискуссии будут сосредоточены на целях экономической политики власти, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределённости, так и на структурных мерах, направленных на усиление управления, борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста», — заявила Тофано.

Напомним, сейчас действует 4-летняя программа расширенного финансирования EFF с МВФ объемом $15,6 млрд. Её утвердили в марте 2023 года. 1 июля этого года Украина получила от фонда 500 млн. Это был девятый транш в рамках действующей программы. Следующий — 10-й транш — в размере $1,6 млрд запланирован на декабрь.