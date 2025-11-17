Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Миссия МВФ начaла работу в Украине

Миссия МВФ начaла работу в Украине

Агата Кловская
17.11.25 14:32
216
Миссия МВФ начaла работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление фонда в понедельник, 17 ноября.

Как рассказала постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, миссия во главе с Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями власти Украины в контексте их обращения по поводу запуска новой программы расширенного финансирования (EFF).

«Дискуссии будут сосредоточены на целях экономической политики власти, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределённости, так и на структурных мерах, направленных на усиление управления, борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста», — заявила Тофано.

Напомним, сейчас действует 4-летняя программа расширенного финансирования EFF с МВФ объемом $15,6 млрд. Её утвердили в марте 2023 года. 1 июля этого года Украина получила от фонда 500 млн. Это был девятый транш в рамках действующей программы. Следующий — 10-й транш — в размере $1,6 млрд запланирован на декабрь.

Тэги: Украина, МВФ

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.11.25 18:43

Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% в год, — исследование

17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

17.11.25 16:20

Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

17.11.25 16:16

Радиостанция Судного дня заинтриговала новыми сообщениями

17.11.25 15:34

Мирные усилия Трампа в Украине постоянно терпят неудачи, однако есть выход, — The Atlantic

17.11.25 15:31

Обнаружено новое страшное последствие коронавируса

17.11.25 15:21

Том Круз: легендарный американский актер таки получил «Оскар»

17.11.25 15:03

Стало известно, как пить кофе с максимальной пользой

17.11.25 14:04

На Прикарпатье произошло кровавое ДТП с рейсовым автобусом

17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

17.11.25 11:43

Сегодня Киев может быть без света до 5 часов за раз

17.11.25 09:16

В «Укрэнерго» определили графики на 17 ноября

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 10:52

Количество жертв массированного удара по Киеву возросло до 4

14.11.25 10:23

Зеленский назвал два способа заставить Россию закончить войну

14.11.25 09:45

«Укрэнерго» озвучило объемы отключений в пятницу

13.11.25 15:27

В «Укрэнерго» назвали сроки улучшения ситуации со светом

13.11.25 12:22

Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

13.11.25 10:46

Украина развернет первую в мире «стену дронов», — СМИ

12.11.25 09:19

Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции

12.11.25 13:45

Нидерландцы дали важный совет любителям бега

13.11.25 13:04

В Венгрии сделали очередное злое заявление по поводу Украины

11.11.25 10:21

Во львовском лицее отравились дети

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 14:15

Криштиану Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

12.11.25 09:36

Армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой, — ISW

11.11.25 16:30

Японцы дали интересный совет женщинам

11.11.25 16:43

Названы привычки, которые приводят к депрессии

12.11.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди